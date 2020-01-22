Богдан зарабатывает больше, чем Зеленский: какая зарплата у главы Офиса Президента

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Богдана за 2019 год составила 218,7 тыс. гривен. При этом в ноябре Богдан зарплату не получал.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Общая сумма начисленной заработной платы руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И. в 2019 году составляет 218 747 гривен, из которых выплачены налоги и сборы в сумме 42 656 гривен", - говорится в ответе.

Он был назначен главой Администрации Президента на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского - 21 мая, а 25 июня был переведен в Офис Президента.

В то же время зарплату Богдан начал получать только в августе, а три месяца глава Офиса Президента работал бесплатно.

За август ему было начислено 39 874 гривны зарплаты, за сентябрь - 43 184 гривны, октябрь - 39 258 гривен, ноябрь - 46 022 гривны, декабрь - 50 409 гривен.

При этом в ноябре его зарплата была депонирована – начислена, но не выплачена.

Забрал ли он ее в декабре, в ответе не уточняется.

Так называемая "тринадцатая зарплата" по итогам года Богдану не начислялась.

"Выплата годовой премии (вознаграждения по результатам работы) руководителю Офиса Президента Украины в 2019 году не предусмотрена", - говорится в ответе.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Зеленского за 2019 год составила 209 тыс. гривен.

В сентябре Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату.

Тем временем, Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства.