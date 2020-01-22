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22 января 2020, среда, 18:16 175
Политика 2020-01-22T18:16:12+02:00
Українські Новини
Глава МВФ рассказала Зеленскому о родственниках в Харькове

Глава МВФ рассказала Зеленскому о родственниках в Харькове

Ольга Фандорина
Кристалина Георгиева, Глава МВФ, МВФ, Родственники за границей

В среду, 22 января, украинский президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает "Страна".

После протокольной фотосъемки Георгиева приветствовала членов украинской делегации, некоторых, например, премьер-министра Алексея Гончарука – на русском языке.

"Я знаю, что для многих людей в Украине русский язык не очень предпочтителен. К сожалению, я не говорю по-украински. Но племянница знает украинский, жена моего брата родом из Харькова", – сказала глава МВФ.

Георгиева заявила, что Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права. Также она надеется, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Зеленский выступает в Давосе: прямая трансляция.

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