подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
22 января 2020, среда, 11:15 138
Силовые структуры 2020-01-22T11:15:17+02:00
Українські Новини
ГБР отказалось расследовать фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета

ГБР отказалось расследовать фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета

Валерия Драгомирова
Уголовное производство, ГБР, Убийство Шеремета, Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Госбюро расследований отказалось открыть уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств следствия.

Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский.

"Отказались открыть", - сообщил он.

По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд.

Решения суд пока не выносил.

Как сообщали Українськi Новини, адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.

Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.


13 декабря Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест

8 января суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь. 

По версии следствия, накануне убийства Шеремета Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.

Тем временем двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте. 


Больше новостей о: Уголовное производство ГБР Убийство Шеремета Яна Дугарь

Смертельное ДТП с участием полицейского: в ГБР отк...
На допрос в ГБР Порошенко могут доставить со спецн...
Дело об убийстве Шеремета: арест Антоненко суд ост...
Суд оставил под домашним арестом подозреваемую в у...
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019
Законопроект о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов
Новости
Дубилет предлагает наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности 11:45
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Опасный коронавирус достиг России: пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске 11:22
СЕТАМ продаст часть кондфабрики АВК в Днипре за 121 млн гривен 11:20
Смертельное ДТП в Киеве. Фото: DTP.kiev
В Киеве Renault въехал в остановку с людьми: есть жертвы 11:19
больше новостей
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня
В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами 14:12
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку 23:55
больше новостей
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
"Делит детей на сорта". Украинцы просят Зеленского ветировать закон о среднем образовании в части использования русского языка 16:45
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украинцы создают "живую цепь" ко Дню Соборности: прямая трансляция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok