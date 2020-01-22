ГБР отказалось расследовать фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета

Госбюро расследований отказалось открыть уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств следствия.

Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский.

"Отказались открыть", - сообщил он.

По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд.

Решения суд пока не выносил.

Как сообщали Українськi Новини, адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.

Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.



13 декабря Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест.



8 января суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь.

По версии следствия, накануне убийства Шеремета Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.



Тем временем двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте.





