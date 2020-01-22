ГБР отказалось расследовать фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета

Госбюро расследований отказалось открыть уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств следствия. Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский. "Отказались открыть", - сообщил он. По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд. Решения суд пока не выносил. Как сообщали Українськi Новини, адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия. Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.13 декабря Печерский районный суд Киева отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест. 8 января суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь. По версии следствия, накануне убийства Шеремета Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения.Тем временем двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте.