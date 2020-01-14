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14 января 2020, вторник, 10:32 146
Верховная Рада и партии 2020-01-14T10:36:58+02:00
Українські Новини
Рада открыла заседание минутой молчания по погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране

Рада открыла заседание минутой молчания по погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране

Ярина Вацяк
Авиакатастрофа, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Минута молчания, Верховная Рада
Верховная рада. Скриншот: RadaTVchannel
Верховная рада. Скриншот: RadaTVchannel

Верховная Рада открыла утреннее пленарное заседание.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Утреннее заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.

В зале зарегистрировался 351 парламентарий.

Рада почтила минутой молчания память погибших при крушении украинского пассажирского самолёта авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране 8 января.

"Это трагедия не только наша, это трагедия мировая, потому что в ней погибли 176 человек, из них - 11 наших соотечественников. Я прошу почтить минутой молчания всех тех, кто погиб в этой страшной трагедии", - сказал разумков.

Как сообщали Українські Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение.

После этого в Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими после авиакатастрофы с самолетом МАУ. Кроме того, начали увольнятся журналисты государственных телеканалов. 

11 января Иран признал, что сбил украинский самолет.

Тем временем, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

 

Больше новостей о: Авиакатастрофа Крушение Boeing-737 МАУ в Иране Минута молчания Верховная Рада

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