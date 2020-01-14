Рада открыла заседание минутой молчания по погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране

Верховная Рада открыла утреннее пленарное заседание. Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини. "Утреннее заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он. В зале зарегистрировался 351 парламентарий. Рада почтила минутой молчания память погибших при крушении украинского пассажирского самолёта авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране 8 января. "Это трагедия не только наша, это трагедия мировая, потому что в ней погибли 176 человек, из них - 11 наших соотечественников. Я прошу почтить минутой молчания всех тех, кто погиб в этой страшной трагедии", - сказал разумков. Как сообщали Українські Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. После этого в Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими после авиакатастрофы с самолетом МАУ. Кроме того, начали увольнятся журналисты государственных телеканалов. 11 января Иран признал, что сбил украинский самолет. Тем временем, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.