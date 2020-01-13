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13 января 2020, понедельник, 05:30 770
Экономика 2020-01-13T05:30:02+02:00
Українські Новини
Нацбанк сохранил курс гривны: по чем доллар и евро в начале недели

Нацбанк сохранил курс гривны: по чем доллар и евро в начале недели

Валерия Драгомирова
Нацбан, Курс валют, Курс гривны, Курс доллара к гривне, Доллар
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

И хоть доллар и евро подскочили перед выходными Национальный банк сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на уровне 23,9677 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-12 января, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,3258
1 доллар США 23,9677
1 швейцарский франк 24,5596
10 иен 2,1855
10 российских рублей 3,9076
1 евро 26,5874


Как сообщали Українські Новини, в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Также эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. А в субботу курс гривны на межбанке снизился до 23,98 UAH/USD. 

Тем временем курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. 

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