Нацбанк сохранил курс гривны: по чем доллар и евро в начале недели

И хоть доллар и евро подскочили перед выходными Национальный банк сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на уровне 23,9677 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-12 января, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,3258 1 доллар США 23,9677 1 швейцарский франк 24,5596 10 иен 2,1855 10 российских рублей 3,9076 1 евро 26,5874



Как сообщали Українські Новини, в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.



Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020.



Также эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. А в субботу курс гривны на межбанке снизился до 23,98 UAH/USD.



Тем временем курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен.