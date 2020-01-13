Нацбанк зберіг курс гривні: скільки долар і євро на початку тижня

Національний банк зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 січня, на рівні 23,9677 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,3258 1 долар США 23,9677 1 швейцарський франк 24,5596 10 ієн 2,1855 10 російських рублів 3,9076 1 євро 26,5874

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.



Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.



Також експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. А в суботу курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD.



Тим часом курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень.