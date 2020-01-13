підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 січня 2020, понеділок, 05:30 7
Економіка 2020-01-13T05:30:03+02:00
Українські Новини
Нацбанк зберіг курс гривні: скільки долар і євро на початку тижня

Нацбанк зберіг курс гривні: скільки долар і євро на початку тижня

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара до гривні, Долар
Долар. Фото: pexel
Долар. Фото: pexel

Національний банк зберіг офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 січня, на рівні 23,9677 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,3258
1 долар США 23,9677
1 швейцарський франк 24,5596
10 ієн 2,1855
10 російських рублів 3,9076
1 євро 26,5874

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.

Також експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. А в суботу курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD.

Тим часом курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень.

Більше новин про: НБУ Курс валют курс долара до гривні Долар

Новини
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Нацбанк зберіг курс гривні: скільки долар і євро на початку тижня 05:30
В Іраку атакували авіабазу з військовими США 23:38
В Японії на АЕС стався збій: є загроза витоку радіації 22:47
Путін і Макрон поговорили про Донбас та Сирію 21:16
більше новин
Покарання винних, компенсації і вибачення: Зеленський висунув вимоги до Ірану 09:17
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: три бійця ЗСУ поранені 08:44
Державний цинізм вищої міри: в соцмережах обговорюють виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані 08:07
Іран визнав, що збив український літак 08:15
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Знайдені вбивці Аміни Окуєвої 14:18
Перед Євро-2020 збірна України з футболу проведе спаринг з командою Кіпру. Знову не в Києві 07:41
Іран визнав, що збив український літак 08:15
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: три бійця ЗСУ поранені 08:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok