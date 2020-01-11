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11 января 2020, суббота, 16:45 74
Экономика 2020-01-11T16:45:02+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился до 23,98 UAH/USD

Курс гривны на межбанке снизился до 23,98 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Гривна, Межбанковский валютный рынок, Межбанк, Курс гривны, курс доллара, Доллар
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 15 коп. в субботу снизился на 3 коп. до 23,98 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,93-23,95 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,95-23,98 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,96-24,00 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,01% с 23,74 UAH/USD до 23,98 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

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