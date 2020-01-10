Доллар и евро вновь подскочили перед выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 января на 10,74 коп. до 24,3745 UAH/USD, курс покупки повысился на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,17 коп. до 26,3323 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,67 коп. до 27,0132 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,8884 24,3745 26,3323 27,0132 3,42 4,00 Максимальный 24,1000 24,6500 26,6400 27,2700 3,80 5,00 Минимальный 23,5000 24,2000 25,7000 26,7000 2,30 3,86

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 января, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тем временем стало известно, что в 2019 году потребительские цены повысились на 4,1%.