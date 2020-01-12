В Иране создали рабочую группу для помощи семьям погибших в авиакатастрофе

В Иране создана специальная рабочая группа, которая будет помогать с консульскими вопросами семьям погибших в результате авиакатастрофы вблизи Тегерана в среду.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство MEHR.

Пресс-секретарь выразил соболезнование семьям жертв ужасной аварии, заявив, что в департаменте министерства была создана рабочая группа для немедленного рассмотрения консульских дел о погибших в результате инцидента и рассмотрения запросов семей жертв.

По словам Мусави, всем политическим и консульским миссиям было приказано тщательно обрабатывать просьбы семей.

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку гражданам Ирана, протестующим из-за сбития возле Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Ранее Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Уже на следующей неделе тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть .

8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Вследствие катастрофы погибли все 9 членов экипажа и 167 пассажиров.