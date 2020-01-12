подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
12 января 2020, воскресенье, 13:24 18
Внешняя политика 2020-01-12T13:29:21+02:00
Українські Новини
В Иране создали рабочую группу для помощи семьям погибших в авиакатастрофе

В Иране создали рабочую группу для помощи семьям погибших в авиакатастрофе

Ярина Вацяк
Иран, Аваикатастрофа, Авиакрушение, МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

В Иране создана специальная рабочая группа, которая будет помогать с консульскими вопросами семьям погибших в результате авиакатастрофы вблизи Тегерана в среду.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство MEHR.

Пресс-секретарь выразил соболезнование семьям жертв ужасной аварии, заявив, что в департаменте министерства была создана рабочая группа для немедленного рассмотрения консульских дел о погибших в результате инцидента и рассмотрения запросов семей жертв.

По словам Мусави, всем политическим и консульским миссиям было приказано тщательно обрабатывать просьбы семей.

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку гражданам Ирана, протестующим из-за сбития возле Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Ранее Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Уже на следующей неделе тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть .

8 января самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. 

Вследствие катастрофы погибли все 9 членов экипажа и 167 пассажиров

Больше новостей о: Иран Аваикатастрофа Авиакрушение МАУ Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

Новости
Киевский метрополитен перевез полмиллиарда пассажиров в 2019 13:40
В Иране создали рабочую группу для помощи семьям погибших в авиакатастрофе 13:24
Семь стран потеряли право голоса в ООН 12:48
В Минобороны назвали сумму, потраченную на командировки министра за границу 12:14
Трамп поддержал протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ 11:42
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
Зарплата гендиректора "Укрпочты" в 2020 году вырастет до 1,9 млн гривен в месяц 15:26 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok