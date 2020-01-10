США передали Украине важные данные о крушении самолета МАУ в Иране, - МИД

После того как Дональд Трамп исключил неисправность самолета из версий авиакатастрофы, Украина получила от посольства США важные данные о крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и передаст их на обработку специалистам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал он.

По его словам, в 15:00 ожидается телефонный разговор Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео.

Как сообщали Українськi Новини, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, который 8 января вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана потерпел крушение.

Следственная комиссия имеет 4 версии крушения украинского самолета в Иране.

Канадская, американская и британская разведка обвиняет Иран в непреднамеренном ракетном ударе по украинскому самолету. По данным Bellingcat, сбившая самолет МАУ ракета могла вылететь с базы Ирана.

Иран отрицает пуск ракет по украинскому самолету.