Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его личному мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета Boeing 737 в Иране. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает CNN.

"У меня есть свои подозрения… у других тоже есть такие подозрения. Кто-то мог ошибиться с другой стороны… Он летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже рассматривать", - сказал глава государства.

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Из семи версий Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о авиакатастрофе самолета МАУ в Иране три являются "закрытыми".

Ранее Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.