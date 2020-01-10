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10 січня 2020, пʼятниця, 13:30 18
Зовнішня політика 2020-01-10T14:15:02+02:00
Українські Новини
США передали Україні важливі дані про катастрофу літака МАУ в Ірані, - МЗС

США передали Україні важливі дані про катастрофу літака МАУ в Ірані, - МЗС

Виолетта Чайковская
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Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

Після того як Дональд Трамп виключив несправність літака з версій авіакатастрофи, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані та передасть їх на обробку фахівцям.

Про це повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав він.

За його словами, о 15:00 очікується телефонна розмова Зеленського з Державним секретарем США Майком Помпео.

Як повідомляли Українські Новини, всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, який 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана зазнав аварії.

Слідча комісія має 4 версії катастрофи українського літака в Ірані.

Канадська, американська і британська розвідка звинувачує Іран у ненавмисному ракетному ударі по українському літаку

Іран заперечує пуск ракет з українського літака.

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