Комиссия отрабатывает 4 основные версии катастрофы самолета МАУ, - секретарь РНБО

В то время как западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность, комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета", - написал он.

Среди основных - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты недалеко от места катастрофы уже появилась в сети Интернет.

Также изучаются версии столкновения с беспилотным летательным аппаратом либо другим летательным объектом, разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам и взрыва внутри самолета в результате террористического акта.

В сообщении отмечается, что в состав комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана, рейсовый самолет Boeing украинской МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самолет с украинскими экспертами приземлился в Тегеране (Иран), чтобы расследовать крушение украинского самолета МАУ.