подписаться на рассылку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 января 2020, четверг, 12:15 42
Внешняя политика 2020-01-09T12:30:01+02:00
Українські Новини
Комиссия отрабатывает 4 основные версии катастрофы самолета МАУ, - секретарь РНБО

Комиссия отрабатывает 4 основные версии катастрофы самолета МАУ, - секретарь РНБО

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Boeing-737, Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Данилов
Boeing 737-800 МАУ UR-PSR в аэропорту Борисполь. Фото: avianews.com
Boeing 737-800 МАУ UR-PSR в аэропорту Борисполь. Фото: avianews.com

В то время как западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность, комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета", - написал он.

Среди основных - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты недалеко от места катастрофы уже появилась в сети Интернет.

Также изучаются версии столкновения с беспилотным летательным аппаратом либо другим летательным объектом, разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам и взрыва внутри самолета в результате террористического акта.

В сообщении отмечается, что в состав комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана, рейсовый самолет Boeing украинской МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самолет с украинскими экспертами приземлился в Тегеране (Иран), чтобы расследовать крушение украинского самолета МАУ.

Больше новостей о: Крушение Boeing-737 МАУ в Иране Boeing-737 Авиакатастрофа Иран МАУ Данилов

Новости
В 2019 НАБУ закрыло 350 дел 12:23 Документ
Комиссия отрабатывает 4 основные версии катастрофы самолета МАУ, - секретарь РНБО 12:15
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Российский корабль. Фото: facebook/pressjfo.news
Россия собирает разведданные на побережье Азова: обнаружен российский корабль 12:09
В Киеве задержали "вора в законе" по кличке "Камо Московский" 12:00
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok