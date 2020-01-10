Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства о причинах крушения Boeing-737 в Иране

Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства о причинах крушения Boeing-737 в Ир

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию попадания ракеты в самолет МАУ, который потерпел крушение в Иране утром 8 января. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Зеленский написал, что сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу.

"Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена ​​вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", - написал Президент.

Также он призвал всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.

"Днем буду иметь разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео. Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", - подытожил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, штаб по расследованию крушения самолета МАУ говорит, что еще слишком рано озвучивать конкретные детали.

Ранее Президент Ирана пообещал Зеленскому полный доступ к расследованию и прозрачность.