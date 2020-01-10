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10 января 2020, пятница, 11:50 3848
Мир 2020-01-10T12:30:02+02:00
Українські Новини
Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat

Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat

Ольга Фандорина
Крушение самолета МАУ в Паранде, МАУ, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Bellingcat
Расстояние от места запуска составляло около 6,5 километров Фото: @christogrozev
Расстояние от места запуска составляло около 6,5 километров Фото: @christogrozev

Ракета, которая могла сбить самолет авиакомпании МАУ в Иране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев на странице в Twitter.

Он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 километров. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал он.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

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