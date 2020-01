Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat

Он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 километров. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал он.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl