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09 января 2020, четверг, 23:27 82
Мир 2020-01-10T00:45:01+02:00
Українські Новини
В Иране отрицают все обвинения в пуске ракет по украинскому самолету

В Иране отрицают все обвинения в пуске ракет по украинскому самолету

Ольга Фандорина
Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, МАУ, Крушение самолета, Иран
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде ответил на утверждение в США о том, что украинский самолет около Тегерана могли сбить ракетой по ошибке. Об этом сообщает CNN.

"Если ракета или реактивный снаряд попадут в самолет, будет свободное падение", – сказал он.

При этом Абедзаде добавил, что после взлета самолет еще летел пять минут, и "пилот пытался вернуться в аэропорт, но ему это не удалось".

"Как самолет может быть сбит ракетой, а затем пилот пытается вернуться в аэропорт?" – задался он вопросом.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США.

Gо информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

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