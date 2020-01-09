Украинцам снизят тарифы на отопление: сколько придется платить в январе

В то время как украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" снизит тарифы на теплоснабжение за декабрь на 22-23%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Отмечается, что сейчас осуществляется корректировка стоимости, и киевляне получат платежки с меньшими счетами для оплаты услуг теплоснабжения на 22-23% уже в январе.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь. Также стало известно, как украинцам будут платить пенсии в 2020 году.

27 декабря 2019 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.

Ранее "Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения.

Также Кабмин утвердил договоры на горячее водоснабжение.

Тем временем, НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других.