Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь

В то время как размер пенсии можно рассчитать самому, Пенсионный фонд 3 января согласно утвержденному графику начал финансирование пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передают Українські Новини. "3 января 2020 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий", - сказано в сообщении. Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 8,8 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, 2 декабря Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за декабрь. На пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн.Ранее Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря. Численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии составляет - 5,8 млн.А с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.Тем временем как будут проверять получателей госвыплат.