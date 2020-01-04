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04 января 2020, суббота, 06:10 2329 Инфографика
Экономика 2020-01-04T07:45:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь

Валерия Драгомирова
Пенсии, Социальные выплаты, Пенсионный фонд, Финансирование, Пенсия
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

В то время как размер пенсии можно рассчитать самому, Пенсионный фонд 3 января согласно утвержденному графику начал финансирование пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передают Українські Новини.

"3 января 2020 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 8,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 2 декабря Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за декабрь. На пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн.


Ранее Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря. Численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии составляет - 5,8 млн.

А с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Тем временем как будут проверять получателей госвыплат.

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