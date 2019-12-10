"Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" установила гарантированную цену на природный газ для населения на уровне 5 500 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) в то время, как снизил цену на газ для украинцев на 13%.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

Сообщается, что данная цена на 12% ниже регулируемой цены, по которой "Нефтегаз" продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года (тогда оптовая цена для потребителей на условиях положения о специальных обязательствах (ПСО) составляла 6 236 гривен/тыс. куб. м).

"Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также от наценки газсбытов. С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 гривны за куб. м газа (против 8,5 гривен за куб. м в 1 квартале 2019)", - отметили в компании.

Отмечается, что гарантированная цена будет действовать как для бытовых потребителей, так и для производителей тепловой энергии, что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по поставке тепла и горячей воды.

Данная цена будет действовать с 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона и все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене.

Кроме того, любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену, в таком случае им необходимо в период с 10 по 24 декабря обратиться в свою региональную сбытовую компанию.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" заявил о возможном увеличении цены на природный газ в 2 раза в начале 2020 года в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Ранее "Нефтегаз" повысил на ноябрь цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).