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10 декабря 2019, вторник, 14:47 25
Экономика 2019-12-10T15:00:02+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения

"Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения

Ярина Вацяк
Нефтегаз, гарантированная цена на газ, Тарифы на газ, Цена на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" установила гарантированную цену на природный газ для населения на уровне 5 500 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) в то время, как снизил цену на газ для украинцев на 13%.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

Сообщается, что данная цена на 12% ниже регулируемой цены, по которой "Нефтегаз" продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года (тогда оптовая цена для потребителей на условиях положения о специальных обязательствах (ПСО) составляла 6 236 гривен/тыс. куб. м).

"Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также от наценки газсбытов. С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 гривны за куб. м газа (против 8,5 гривен за куб. м в 1 квартале 2019)", - отметили в компании.

Отмечается, что гарантированная цена будет действовать как для бытовых потребителей, так и для производителей тепловой энергии, что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по поставке тепла и горячей воды.

Данная цена будет действовать с 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона и все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене.

Кроме того, любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену, в таком случае им необходимо в период с 10 по 24 декабря обратиться в свою региональную сбытовую компанию.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" заявил о возможном увеличении цены на природный газ в 2 раза в начале 2020 года в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Ранее  "Нефтегаз" повысил на ноябрь цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

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