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27 декабря 2019, пятница, 11:44 18
Финансы 2019-12-27T11:45:01+02:00
Українські Новини
Предприятия теплоснабжения начали перерасчет платы за отопление, - Гончарук

Предприятия теплоснабжения начали перерасчет платы за отопление, - Гончарук

Надежда Комендантова
тариф на теплоснабжение, Алексей Гончарук, Платежки, Теплоснабжение
Платежки. Фото: rambler
Платежки. Фото: rambler

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление, что ранее аннонсировал Кабмин

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В частности, перерасчет начали в Черкассах, Житомире, Кривом Роге (Днепропетровская область), Обухове (Киевская область), Кропивницком.

Также Гончарук призвал остальные города начать перерасчет.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил теплоснабжающим предприятиям корректировать тарифы на централизованное теплоснабжение в зависимости от изменения цены газа. Предусмотрено, что в случае изменения цены природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению, торговой надбавки поставщика), который используется для производства тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, исполнитель соответствующих услуг может принять решение об изменении размера начислений за данные услуги. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

Ранее "Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения.

Также Кабмин утвердил договоры на горячее водоснабжение.

Тем временем, НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других.

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