Предприятия теплоснабжения начали перерасчет платы за отопление, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление, что ранее аннонсировал Кабмин.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В частности, перерасчет начали в Черкассах, Житомире, Кривом Роге (Днепропетровская область), Обухове (Киевская область), Кропивницком.

Также Гончарук призвал остальные города начать перерасчет.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил теплоснабжающим предприятиям корректировать тарифы на централизованное теплоснабжение в зависимости от изменения цены газа. Предусмотрено, что в случае изменения цены природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению, торговой надбавки поставщика), который используется для производства тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, исполнитель соответствующих услуг может принять решение об изменении размера начислений за данные услуги. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.