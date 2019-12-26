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26 декабря 2019, четверг, 12:42 2906
Экономика 2019-12-26T13:02:52+02:00
Українські Новини
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других

НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других

Надежда Комендантова
Тарифы на газ, НКРЭКУ, ГРС, Цена на газ
Цена на газ Фото: UBR.ua
Цена на газ Фото: UBR.ua

В то время, как Кабмин принял решение понизить тарифы на отопление в Украине, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила тарифы на распределение природного газа для 44 операторов газораспределительных систем (ГРС) на уровне 0,28-1,99 гривен за куб. м/месяц с 1 января 2020 года и 0,28-2,73 гривен за куб. м/месяц с 1 июля 2020 года.

Данное решение было принято на заседании комиссии 24 декабря, передают Українські Новини.

Согласно материалам к заседанию, самые высокие тарифы, которые будут действовать с 1 января 2020 года, были установлены для ООО "Спектргаз" в размере 1,99 гривен за куб. м/месяц и на уровне 2,73 гривен за куб. м/месяц с 1 июля 2020 года; для ООО "Газпостачсервис" с 1 января 2020 года будет действовать тариф 1,92 гривен за куб. м/месяц и с 1 июля 2020 года - 2,48 гривен за куб. м/месяц; для ООО "Газовик" с 1 января 2020 года будет действовать тариф 1,42 гривен за куб. м/месяц и с 1 июля 2020 года - 1,66 гривен за куб. м/месяц.

В свою очередь самые низкие тарифы, которые будут действовать с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года, были установлены для "Киевгаза" в размере 0,28 гривен за куб. м/месяц; для "Кременчукгаза" с 1 января 2020 года будет действовать тариф 0,29 гривен за куб. м/месяц и с 1 июля 2020 года - 0,31 гривен за куб. м/месяц; для "Харьковгоргаза" с 1 января 2020 года будет действовать тариф 0,3 гривен за куб. м/месяц и с 1 июля 2020 года - 0,32 гривен за куб. м/месяц.

Также для "Киевоблгаза" с 1 января 2020 года будет действовать тариф в размере 0,78 гривен за куб. м/месяц, и с 1 июля 2020 года - 0,91 гривен за куб. м/месяц; для "Одессагаза" с 1 января 2020 года будет действовать тариф в размере 0,65 гривен за куб. м/месяц, и с 1 июля 2020 года - 0,81 гривен за куб. м/месяц; для "Харьковгаза" с 1 января 2020 года будет действовать тариф в размере 1,03 гривен за куб. м/месяц и с 1 июля 2020 года - 1,27 гривен за куб. м/месяц; для "Львовгаза" с 1 января 2020 года будет действовать тариф в размере 0,9 гривен за куб. м/месяц и с 1 июля 2020 года - 1,11 гривен за куб. м/месяц; для "Днепропетровскгаза" с 1 января 2020 года будет действовать тариф в размере 1,04 гривен за куб. м/месяц и с 1 июля 2020 года - 1,25 гривен за куб. м/месяц.

При этом предусматривается поэтапный рост расходов на оплату труда с 1 января и с 1 июля 2020 года в среднем на 50% на каждом этапе.

Как сообщали Українські Новини, РГК призывает НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

Ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.

Тем временем, украинцам обещают с декабря уменьшить стоимость отопления.

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