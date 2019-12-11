Кабмин утвердил договоры на горячее водоснабжение

Помимо того, что Президент Украины Владимир Зеленский окончательно принял государственного бюджета на 2020 год, Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг горячего водоснабжения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Были утверждены типовые договоры индивидуального потребителя, коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов) и типовый коллективный договор.

В договоре должен быть зафиксирован тариф на горячее водоснабжение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установление, обслуживание и замену домового счетчика.

Также должны быть включены права и обязанности сторон. Также была утверждена новая редакция правил предоставления услуг по горячему водоснабжению. Согласно правилам, температура горячей воды должна быть не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов.

Количественные и качественные показатели предоставления услуги определяются по индивидуальным счетчикам для индивидуальных договоров и по общедомовым - для коллективных договоров, договоров с колективным потребителем и индивидуальных договоров.

Как сообщали Українськi Новини, в связи с изменениями в социальных выплатах, в частности монетизации льгот, актуально напомнить, на какую соцпомощь имеют право участники АТО в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о том, как требовать перерасчет, если в квартире есть проблемы с отоплением и горячей водой.