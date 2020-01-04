Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020

Пенсионная реформа 2017 года предусматривала повышение пенсионного возраста, которое выражалось в увеличении трудового стажа, сообщает "Страна".

С 2020 года, чтобы перестать работать в 60 лет, нужно будет иметь 27 лет подтвержденного страхового стажа (то есть официального трудоустройства).

В 2019-м, напомним, нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было только 15 лет.

Если у человека меньше 27 лет стажа, но больше 17, то выйти на пенсию он сможет в 63 года. Если от 15 до 17 лет, то не раньше 65 лет.

Каждый следующий год и вплоть до 2028 года пенсионный стаж по всем этим трем категориям будет повышаться на год, достигнув 35 лет.

Вот общая схема повышения страхового стажа (то есть официального трудоустройства, при котором платился Единый социальный взнос) по годам.

Как сообщали Українські Новини, минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку.

Тем временем самостоятельно расчитать размер пенсии поможет инструкция.