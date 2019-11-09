Украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам

Украинцы уже в ноябре получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий. Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает "Сегодня".

Нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Первый этап монетизации длился с начала 2019 года.

При этом, если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот", - сказал Музыченко.

После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный Ощадбанк, чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

Также Музыченко сообщил, что в настоящее время более 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме – через Ощадбанк.



Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики назвали средний размер субсидии.



Кроме того, количество субсидиантов в Киеве упало почти вдвое.



Тем временем с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен.