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08 января 2020, среда, 12:13 78
Происшествия 2020-01-08T13:15:02+02:00
Українські Новини
Иранские спасатели нашли два черных ящика на месте падения самолета МАУ

Иранские спасатели нашли два черных ящика на месте падения самолета МАУ

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Авиакатастрофа, Крушение самолета, Иран, МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

На месте катастрофы украинского самолета в Иране в среду, 8 января, в которой погибло 11 украинцев, было найдено оба черных ящика.

Об этом сообщает иранский телеканал IRIB.

Об обнаружении бортовых самописцев журналистам сообщил прокурор Тегерана. Также сообщается, что их передали местным правоохранителям.

Как сообщали Українські Новини, самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение в Иране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета. Появился предварительный список погибших пассажиров, которые были на борту самолета. 

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлил в комментарии Українським Новинам, что ни одна из всевозможных версий крушения самолета не должна быть проигнорирована. Таким образом, Данилов не исключил возможность теракта.

В МАУ также назвали имена погибшего экипажа, который находился на борту в момент катастрофы.

Также МАУ заявило о минимальной вероятности ошибки экипажа и о том, что самолет был полностью исправен.

Сейчас комиссия устанавливает настоящие причины крушения самолета.

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