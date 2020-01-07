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07 января 2020, вторник, 11:17 21
Общество 2020-01-07T11:17:01+02:00
Українські Новини
Значительная снеголавинная опасность сохраняется в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность сохраняется в Карпатах

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Карпаты, Закарпатье, Снеголавинная ситуация
Лавина. Фото: pixabay
Лавина. Фото: pixabay

Сегодня, 7 января, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают о третьем уровне опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 


"По данным Укргидрометцентра, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 2 января в ГСЧС сообщили об открытии снеголавинного сезона

Ранее на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей.

Также перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул.  

Кроме того, в первый день года Зеленский катался на лыжах. В соцсетях фото с президентом размещают лыжники, которым посчастливилось встретиться с ним на одной трассе. 

Тем временем синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну. А в прогнозе погоды на 2020 год синоптики предупредили о новых волнах тепла, наводнениях и резких сменах температуры. 

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