Значительная снеголавинная опасность сохраняется в Карпатах

Сегодня, 7 января, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают о третьем уровне опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.Как сообщали Українські Новини, 2 января в ГСЧС сообщили об открытии снеголавинного сезона. Ранее на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей.Также перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул. Кроме того, в первый день года Зеленский катался на лыжах. В соцсетях фото с президентом размещают лыжники, которым посчастливилось встретиться с ним на одной трассе. Тем временем синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну. А в прогнозе погоды на 2020 год синоптики предупредили о новых волнах тепла, наводнениях и резких сменах температуры.