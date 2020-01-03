ГБР отказалось сообщить, возвращен ли экс-депутату Рады Пашинскому пистолет

Госбюро расследований отказалось сообщать информацию о том, вернули ли бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (Народный фронт) обратно его пистолет.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.



Согласно ответу, ГБР считает, что такая информация является тайной досудебного расследования и не подлежит разглашению, а также может нанести вред интересам расследования.



Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года. 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.



Кроме того, ГБР повторно допросит всех свидетелей по делу Пашинского.



10 декабря у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.





31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт Пашинским и гражданином Химикусом. Во время него Пашинский достал пистолет марки "Glock 19" и выстрелил мужчине в левую ногу.





