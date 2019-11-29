Пашинский останется под арестом еще на 2 месяца

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

В ходе заседания защита заявила, что нет никаких правовых оснований для продления меры пресечения и просила освободить экс-депутата из-под стражи без назначения залога.

Но суд принял решение продлить меру пресечения на 2 месяца, таким образом полностью удовлетворив ходатайство прокурора.

При этом судья сообщил, что решение может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Также адвокат Пашинского Андрей Федур заявил, что Государственное бюро расследований фальсифицирует материалы дела.

"Кокоша (следователь ГБР) фальсифицирует материалы дела", - сказал он.

Федур сообщил, что Максим Кокоша внес в материалы утверждение о том, что Пашинский нанес Вячеславу Химикусу телесные повреждения с умыслом, что, по его мнению, не соответствует материалам дела.

Также он заявил, что следователи ГБР приехали к некому мужчине и сказали, что он будет "свидетелем Олейником".

Федур утверждает, что они приказали мужчине на допросе сказать, что Пашинский выходил из машины с пистолетом и угрожал Химикусу, а далее выстрелил в него.

Он отметил, что следователи угрожали свидетелю, и обещали отблагодарить его деньгами.

После возможно фальсифицированного допроса мужчина изменил свои показания и сообщил, что врал на допросе.

А следователь Кокоша, в свою очередь, получил сообщение о подозрении, но данные не были не занесены в рапорт и Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, за Пашинского готовы были поручится бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, депутат Рады Михаил Бондарь и Виктория Сюмар, (оба - фракция "Европейская солидарность"), экс-депутаты Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Елена Масорина (все - фракция "Народный фронт") и экс-депутат Константин Бондарев (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), экс-зампредседатель Государственного агентства резерва Дмитрий Булатов.

Все они присутствовали в зале заседаний, выступили со словом и подписали соответствующие заявление.

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.