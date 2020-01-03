ДБР відмовилося повідомити, чи повернули екс-депутатові Ради Пашинському пістолет

Держбюро розслідувань відмовилося повідомляти інформацію про те, чи повернули колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському (Народний фронт) назад його пістолет.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, ДБР вважає, що така інформація є таємницею досудового розслідування і не підлягає розголошенню, а також може завдати шкоди інтересам розслідування.



Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському ("Народний фронт") до 29 січня 2020 року. 12 жовтня захист Пашинського оскаржив його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.



Крім того, ДБР повторно допитає всіх свідків за справою Пашинського. 10 грудня у Пашинського знову вилучили пістолет, яким він стріляв у Хімікуса.

31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між Пашинським і громадянином Хімікусом. Під час нього він дістав пістолет марки "Glock 19" і вистрілив чоловікові в ліву ногу.