підписатися на розсилку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 січня 2020, пʼятниця, 17:49 5
Силові структури 2020-01-03T18:00:02+02:00
Українські Новини
ДБР відмовилося повідомити, чи повернули екс-депутатові Ради Пашинському пістолет

ДБР відмовилося повідомити, чи повернули екс-депутатові Ради Пашинському пістолет

Валерия Драгомирова
ДБР, пістолет, Сергій Пашинський
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський

Держбюро розслідувань відмовилося повідомляти інформацію про те, чи повернули колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському (Народний фронт) назад його пістолет.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, ДБР вважає, що така інформація є таємницею досудового розслідування і не підлягає розголошенню, а також може завдати шкоди інтересам розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському ("Народний фронт") до 29 січня 2020 року. 12 жовтня захист Пашинського оскаржив його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.

Крім того, ДБР повторно допитає всіх свідків за справою Пашинського. 10 грудня у Пашинського знову вилучили пістолет, яким він стріляв у Хімікуса.

31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між Пашинським і громадянином Хімікусом. Під час нього він дістав пістолет марки "Glock 19" і вистрілив чоловікові в ліву ногу.

Більше новин про: ДБР пістолет Сергій Пашинський

Новини
ДБР відмовилося повідомити, чи повернули екс-депутатові Ради Пашинському пістолет 17:49
Двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті 17:32
Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,66 UAH/USD 17:12
Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугар подали скаргу в ДБР щодо фальсифікації доказів слідства 17:00
Лавина. Фото: pixabay
У Карпатах почався сезон сходження лавин: карта небезпечних зон 16:59
більше новин
Телеведучий Дроздов назвав Зеленського "відрижкою радянської епохи, убожеством та організмом" 10:27
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит 10:19
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля 18:53
Новий рік на Софійській площі. фото: Ukraine Folk
Новий рік на Софійській площі в Києві зустріли 100 тис. осіб: яскраві фото 18:22
Головна ялинка України. Фото: kyivcity.gov.ua
Головна ялинка України увійшла до п'ятірки найкрасивіших ялинок Європи 21:52
більше новин
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм отримав зарплату в 7 разів більше окладу та засекретив премію 07:03 Документ
За участю підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко провели слідчий експеримент, - адвокат 20:10
СБУ дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову 16:08
У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів 15:53
Федоров похвалився досягненнями Кабміну і оцінив його роботу на 10 балів 12:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok