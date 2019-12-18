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Судебная власть 2019-12-18T14:09:22+02:00
Українські Новини
ГБР повторно допросит всех свидетелей по делу Пашинского

ГБР повторно допросит всех свидетелей по делу Пашинского

Ярина Вацяк
Госбюро расследований, ГБР, Допрос, Свидетели, Вячеслав Химикус, Сергей Пашинский

Госбюро расследований заново допросит всех свидетелей по делу против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начались допросы заново", - сказал он.

По его словам, это необходимо в связи с тем, что предыдущий орган досудебного расследования этого дела сделал это неэффективно.

Он сообщил, что расследование дела фактически происходит заново.

В деле проходит более 30 свидетелей.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года. 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

10 декабря у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.

31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт Пашинским и гражданином Химикусом. Во время него Пашинский достал пистолет марки "Glock 19" и выстрелил мужчине в левую ногу.

 
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