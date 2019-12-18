ГБР повторно допросит всех свидетелей по делу Пашинского

Госбюро расследований заново допросит всех свидетелей по делу против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начались допросы заново", - сказал он.

По его словам, это необходимо в связи с тем, что предыдущий орган досудебного расследования этого дела сделал это неэффективно.

Он сообщил, что расследование дела фактически происходит заново.

В деле проходит более 30 свидетелей.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года. 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

10 декабря у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.