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  • В Шанхае две тысячи дронов устроили на Новый год сказочное представление
02 января 2020, четверг, 11:58 883
Азия 2020-01-02T12:11:06+02:00
Українські Новини
В Шанхае две тысячи дронов устроили на Новый год сказочное представление

В Шанхае две тысячи дронов устроили на Новый год сказочное представление

Валерия Драгомирова
Новый год-2020, Год крысы, Шанхай

В китайском Шанхае на Новый год, который пройдет под покровительством Белой Крысы, организовали шоу дронов. С их помощью в небе нарисовали целые картины. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Сообщается, что две тысячи дронов делали праздничное настроение. Дроны изображали различные узоры и формы. Бегущий человек, движущийся вперед, представлял достижения Шанхая.

А обратный отсчет до нового года закончился китайскими иероглифами, что означает "погоню за мечтой".




Как сообщали Українські Новини, Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек. Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.

Также главная елка Украины вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Кроме того, стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в январе. Учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.  

А еще синоптик дала прогноз на первую неделю 2020 и Рождество: ожидаются морозы и снег. 

Тем временем Новым годом чаще всего интересуются в Донецкой и Луганской области. 


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