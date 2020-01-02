В Шанхае две тысячи дронов устроили на Новый год сказочное представление

В китайском Шанхае на Новый год, который пройдет под покровительством Белой Крысы, организовали шоу дронов. С их помощью в небе нарисовали целые картины. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Сообщается, что две тысячи дронов делали праздничное настроение. Дроны изображали различные узоры и формы. Бегущий человек, движущийся вперед, представлял достижения Шанхая.

А обратный отсчет до нового года закончился китайскими иероглифами, что означает "погоню за мечтой".







Как сообщали Українські Новини, Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек. Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.



Также главная елка Украины вошла в пятерку самых красивых елок Европы.



Кроме того, стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в январе. Учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.



А еще синоптик дала прогноз на первую неделю 2020 и Рождество: ожидаются морозы и снег.



Тем временем Новым годом чаще всего интересуются в Донецкой и Луганской области.





