В Украину идут морозы и снегопады: синоптик дала прогноз на первую неделю 2020 и Рождество

После аномально теплого декабря и небольших снегопадов в новогоднюю ночь, в Украину идет мороз и осадки в виде снега.

Такой прогноз погоды на начало нового года опубликовала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"2 января в Украине осадков не будет, температура воздуха ближайшей ночью опустится до небольшого мороза, днем ​​поднимется до вялых "плюсов". Ветер стихнет. То есть, можно будет погулять и подышать свежим воздухом", - сообщила синоптик.

В пятницу, 3 января существенные изменения погоды маловероятны, а вот 4-5 января увеличится в Украине осадков, пройдут мокрый снег и дождь.

"6 января, в Сочельник, и на Рождество осадки прекратятся, лишь 7 января на Востоке пройдет снег", - предупредила синоптик.

По ее словам, температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов.

"Ходить колядовать в теплых платках и шапках будет - как раз", - считает Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.