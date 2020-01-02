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02 января 2020, четверг, 06:00 359 Инфографика
Жизнь 2020-01-02T08:15:01+02:00
Українські Новини
В Украину идут морозы и снегопады: синоптик дала прогноз на первую неделю 2020 и Рождество

В Украину идут морозы и снегопады: синоптик дала прогноз на первую неделю 2020 и Рождество

Надежда Комендантова
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Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

После аномально теплого декабря и небольших снегопадов в новогоднюю ночь, в Украину идет мороз и осадки в виде снега. 

Такой прогноз погоды на начало нового года опубликовала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"2 января в Украине осадков не будет, температура воздуха ближайшей ночью опустится до небольшого мороза, днем ​​поднимется до вялых "плюсов". Ветер стихнет. То есть, можно будет погулять и подышать свежим воздухом", - сообщила синоптик.

В пятницу, 3 января существенные изменения погоды маловероятны, а вот 4-5 января увеличится в Украине осадков, пройдут мокрый снег и дождь.

"6 января, в Сочельник, и на Рождество осадки прекратятся, лишь 7 января на Востоке пройдет снег", - предупредила синоптик.

По ее словам, температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов.

"Ходить колядовать в теплых платках и шапках будет - как раз", - считает Диденко. 

Напомним, ранее сообщалось, что  уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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