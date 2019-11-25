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25 ноября 2019, понедельник, 06:30 37
Lifestyle 2019-11-25T07:00:02+02:00
Українські Новини
Каким знакам зодиака не повезет в год Крысы и как привлечь удачу

Каким знакам зодиака не повезет в год Крысы и как привлечь удачу

Гороскоп, Знаки зодиака, Гороскоп 2020, гороскоп на год
Белая Крыса советует не опускать руки. Фото: Pixabay
Белая Крыса советует не опускать руки. Фото: Pixabay

С окончанием года многие начинают подводить итоги, задумываться, насколько совпали желания в год Земляной Свиньи с реальностью. Тем не менее до конца года остался месяц, который обещает быть благосклонным к решительным людям. В независимости от результата, всегда нужно стремиться в будущее и планировать свою жизнь, не повторяя ошибок прошлого. Как говорит пословица "Вооружен тот, кто предупрежден". Гороскоп на 2020 год подскажет, какие каким знакам зодиака стоит приложить больше усилий в год Белой Крысы. Астролог Павел Глоба рассказал, какие трудности могут ожидать эти символы в Новом году, пишет "РБК-Украина".

Овен (март 21 - апрель 20)

Овнам следует готовиться к тому, что новый год будет переполнен опасными ситуациями. Но в то же время этот период будет стабильным. Глоба советует овнам быть крайне внимательными, поскольку они могут столкнуться с неожиданными и довольно неприятными последствиями.  По мнению астролога, овнам не стоит горячиться и ввязываться в авантюры, а выбрать тактику спокойного выжидания. Быстрые и спонтанные решения могут привести к финансовым потерям.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Ракам в год Белой Крысы следует готовиться к непростым и напряженным временам.  Представители этого знака могут столкнуться с чередой нелегких ситуаций, для решения которых придется приложить немалые усилия. Тем не менее, Павел Глоба убежден, что раки смогут с достоинством преодолеть все сложности, которые им уготовали звезды.

Особенно нелегко ракам будет в профессиональной сфере, но преодоление трудностей в 2020-й году поможет представителям знака добиться высот и сделать что-то важное и очень полезное.

К каким людям будет благосклонен год Белой Крысы

В первую очередь энергичным и независимым людям, которые не боятся трудностей, повезет больше. Поэтому Глоба советует в 2020 не лениться и проявлять целеустремленность. Только настойчивые люди смогут преодолеть все трудности и добиться успеха в новом году.

Напомним, каким знакам зодиака будет сопутствовать удача в самом начале Нового года.

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