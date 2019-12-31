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31 декабря 2019, вторник, 10:50 93 Инфографика
Общество 2019-12-31T10:53:25+02:00
Українські Новини
Новым годом чаще всего интересуются в Донецкой и Луганской области: что ищут украинцы в Google

Новым годом чаще всего интересуются в Донецкой и Луганской области: что ищут украинцы в Google

Ярина Вацяк
тренды, Google, Поздравления с Новым годом, Новый год
Новый год. Скриншот видео Lounge Music
Новый год. Скриншот видео Lounge Music

В последний день 2019 украинцы по запросу "Новый год" (на украинском языке) в поисковой сети Google чаще всего интересуются проповедью, мероприятиями на Софийской площади в Киеве и приметами.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-тренды.

Кроме того, среди популярных запросов "кто первый встречает Новый год", пожелания по запросу "пусть новый год принесет", и "как правильно загадать желание на Новый год".

Также украинцев интересуют предсказания и конкурсы на Новый год.

По запросу "Новый год" (на русском языке) украинцы чаще всего ищут "что одеть на Новый год 2020 женщине", интересуются "кто первый встречает Новый год", а также ищут пожелания на Новый год.

Также среди популярных запросов на русском языке открытки на Новый год.

Среди тех, которые становятся популярными среди русскоязычных пользователей украинского сегмента Google - городская площадь, заказ, приметы, гадания и стекловата.

В общем темой Нового года чаще всего интересуются в Донецкой области, Луганской и Запорожской областях, а самыми популярными запросами являются разные варианты поздравлений.

Как сообщали Українські Новини,участники двадцать четвертой украинской антарктической экспедиции записали видеопоздравление с Новым 2020 годом для украинцев из заснеженной Антарктиды, в то время, как в Украине синоптики прогнозируют Новый год с мокрым снегом и дождями.

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