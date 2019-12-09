На Софийской площади установили главную елку Украины

В центре Киева установили главную елку страны. Высота новогодней красавицы - 30 метров, собрана она из 400 сосен, привезенных из ГП "Радомышльское лесоохотничье хозяйство". Высота каждого дерева - от 1 до 4 метров. Об этом сообщает Вести.ua.

Дерево украшают более 700 игрушек: конфеты, леденцы и огромные шары и более 3 километров гирлянд. В этом году тематикой праздничной локации на Софийской площади станет сказка о Щелкунчике. Поэтому и новогодняя елка оформлена в таком стиле. Ее основные цвета - красный, белый и зеленый.

Главная елка Украины. Фото: Вести

Ранее сообщалось, что на Новый год-2020 в Киеве будет 30-метровая елка, названа дата монтажа. Елку украсят около 1 тыс. игрушек, и около 20 км гирлянды будет использовано для украшения всей локации на Софийской площади. Также стало известно, во сколько обойдется елка на Новый год-2020.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве началась установка главной новогодней елки: дата начала работы рождественского городка.

А вот первую новогоднюю елку-2020 в Украине установили еще в конце ноября в Берегово.