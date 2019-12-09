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09 декабря 2019, понедельник, 17:38 5188
Общество 2019-12-09T19:01:25+02:00
Українські Новини
На Софийской площади установили главную елку Украины

На Софийской площади установили главную елку Украины

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
новогодняя елка, Главная елка, Главная елка Украины
Главная елка Украины. Фото: Вести
Главная елка Украины. Фото: Вести

В центре Киева установили главную елку страны. Высота новогодней красавицы - 30 метров, собрана она из 400 сосен, привезенных из ГП "Радомышльское лесоохотничье хозяйство". Высота каждого дерева - от 1 до 4 метров. Об этом сообщает Вести.ua.

Дерево украшают более 700 игрушек: конфеты, леденцы и огромные шары и более 3 километров гирлянд. В этом году тематикой праздничной локации на Софийской площади станет сказка о Щелкунчике. Поэтому и новогодняя елка оформлена в таком стиле. Ее основные цвета - красный, белый и зеленый.

Главная елка Украины. Фото: ВестиГлавная елка Украины. Фото: Вести

Ранее сообщалось, что на Новый год-2020 в Киеве будет 30-метровая елка, названа дата монтажа. Елку украсят около 1 тыс. игрушек, и около 20 км гирлянды будет использовано для украшения всей локации на Софийской площади. Также стало известно, во сколько обойдется елка на Новый год-2020.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве началась установка главной новогодней елки: дата начала работы рождественского городка.

А вот первую новогоднюю елку-2020 в Украине установили еще в конце ноября в Берегово.

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