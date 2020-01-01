Главная елка Украины вошла в пятерку самых красивых елок Европы

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations.

В пятерку также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

В этом году высота главной елки Украины – более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцают в свете иллюминации – на этот раз ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

"Охраняют" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Главная елка Украины. Фото: kyivcity.gov.ua

Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре "королевства" со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

Напомним, Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек: яркие фото. Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.

А вот первую новогоднюю елку-2020 в Украине установили еще в конце ноября в Берегово. Тем временем, в Киеве утром после Нового года пошел снег.