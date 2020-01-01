подписаться на рассылку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
01 января 2020, среда, 21:52 96
Общество 2020-01-01T22:45:01+02:00
Українські Новини
Главная елка Украины вошла в пятерку самых красивых елок Европы

Главная елка Украины вошла в пятерку самых красивых елок Европы

Надежда Комендантова
Главная елка Украины, Софийская площадь, красивые новогодние елки
Главная елка Украины. Фото: kyivcity.gov.ua
Главная елка Украины. Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations.

В пятерку также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

В этом году высота главной елки Украины – более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцают в свете иллюминации – на этот раз ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

"Охраняют" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Главная елка Украины. Фото: kyivcity.gov.uaГлавная елка Украины. Фото: kyivcity.gov.ua

Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре "королевства" со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

Напомним, Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек: яркие фото. Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.

А вот первую новогоднюю елку-2020 в Украине установили еще в конце ноября в Берегово. Тем временем, в Киеве утром после Нового года пошел снег. 

Больше новостей о: Главная елка Украины Софийская площадь красивые новогодние елки

Новости
Главная елка Украины. Фото: kyivcity.gov.ua
Главная елка Украины вошла в пятерку самых красивых елок Европы 21:52
Помпео неожиданно отложил визит в Украину: названа причина 21:28
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды 20:45
В первый день года на Донбассе был ранен воин ВСУ 20:23
больше новостей
Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение 09:04
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Три года назад Пашинский подстрелил Химикуса: что изменилось в деле за это время 07:00
больше новостей
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу 06:07
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
Зарплаты в Украине вырастут: министр рассказал, как изменятся заработки украинцев в 2020 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok