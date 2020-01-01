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01 января 2020, среда, 18:22 22
Общество 2020-01-01T18:45:01+02:00
Українські Новини
Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек: яркие фото

Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек: яркие фото

Надежда Комендантова
Новый год, Новый год-2020, Софийская площадь
Новый год на Софийской площади. фото: Folk Ukraine
Новый год на Софийской площади. фото: Folk Ukraine

Более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Праздничное настроение у главной елки страны создавали певица Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".

1 января в 17:00 концерт на Софийской площади продолжился, с Новым годом киевлян и гостей города поздравят "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben и Андрей Стукало.

Контрактовую площадь, где также организована праздничная локация, в новогоднюю ночь посетили более 40 тыс. киевлян и гостей столицы.

Новый год на Софийской площади. фото: КГГАНовый год на Софийской площади. фото: КГГА

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно - в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова.

По информации департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.

А вот первую новогоднюю елку-2020 в Украине установили еще в конце ноября в Берегово.

Тем временем, в Киеве утром после Нового года пошел снег. 

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