Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек: яркие фото

Более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини. Праздничное настроение у главной елки страны создавали певица Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra". 1 января в 17:00 концерт на Софийской площади продолжился, с Новым годом киевлян и гостей города поздравят "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben и Андрей Стукало. Контрактовую площадь, где также организована праздничная локация, в новогоднюю ночь посетили более 40 тыс. киевлян и гостей столицы. Новый год на Софийской площади. фото: КГГА По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно - в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова. По информации департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не поступало. Как сообщали Українськi Новини, Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря. А вот первую новогоднюю елку-2020 в Украине установили еще в конце ноября в Берегово. Тем временем, в Киеве утром после Нового года пошел снег.