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29 декабря 2019, воскресенье, 14:05 726
Внешняя политика 2019-12-29T14:30:15+02:00
Українські Новини
Автобусы с теми, кого выдает Украина, отправились на оккупированную территорию

Автобусы с теми, кого выдает Украина, отправились на оккупированную территорию

Валерия Драгомирова
Украина-Россия, Донбасс, ЛНР ДНР, обмен пленными

И пока на Донбассе освободили 25 украинских пленных, автобусы с теми, кого выдает Украина, отправляются на оккупированную территорию. Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.




Как сообщали Українськi Новини, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.

А Офис Президента уже показал первые фото освобожденных украинских пленных: трогательные фото.

В Донецкой области на пункте пропуска "Майорское" начался процесс обмена пленными с Россией.

Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".

Тем временем 5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией. 

Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.

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