Автобусы с теми, кого выдает Украина, отправились на оккупированную территорию

И пока на Донбассе освободили 25 украинских пленных, автобусы с теми, кого выдает Украина, отправляются на оккупированную территорию. Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter. Автобуси з тими, кого Україна видає, рушають на окуповану територію pic.twitter.com\/VPHSaWupEH — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 декабря 2019 г. Как сообщали Українськi Новини, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.А Офис Президента уже показал первые фото освобожденных украинских пленных: трогательные фото.В Донецкой области на пункте пропуска "Майорское" начался процесс обмена пленными с Россией.Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".Тем временем 5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией. Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.