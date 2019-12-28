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28 декабря 2019, суббота, 13:30 1573
Президент 2019-12-28T13:32:14+02:00
Українські Новини
Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, официальный визит, Ивано-Франковск
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря, а сегодня, 28 декабря, прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Глава государства заслушает отчет председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы.

Кроме того, в селе Долгое-Калушское Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс со своими предложениями.

Также Зеленский объявил, что полученные деньги от "Газпрома" уже на украинских счетах.

Ранее Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области. Также в июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов.

Напомним, суд запретил Владимиру Зеленскому лишать депутатов их мандатов.

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