Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область

Президент Владимир Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря , а сегодня, 28 декабря,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Глава государства заслушает отчет председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы.

Кроме того, в селе Долгое-Калушское Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс со своими предложениями.

Также Зеленский объявил, что полученные деньги от "Газпрома" уже на украинских счетах.

Ранее Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области. Также в июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов.

Напомним, суд запретил Владимиру Зеленскому лишать депутатов их мандатов.