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28 декабря 2019, суббота, 05:20 2260 Инфографика
Финансы 2019-12-28T07:45:02+02:00
Українські Новини
Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные

Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные

Ярина Вацяк
Обмен валют, Курс НБУ, Официальный курс, Курс евро, Курс валют, Курс валют на выходные, Курс гривны, курс доллара, прогноз курса валют
Деньги. Доллар. Фото: pexel
Деньги. Доллар. Фото: pexel

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на новогодние выходные до Рождества, 28 декабря-7 января, понизился на 39,33 коп. до 23,6862 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Нацбанк понизил официальный курс гривны к доллару, устанавливаемый им на пятницу, 27 декабря, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на новогодние праздники:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,0206
1 доллар США 23,6862
1 швейцарский франк 24,2711
10 иен 2,1626
10 российских рублей 3,816
1 евро 26,422

Как выглядит динамика курса НБУ за 2019 год:

Как сообщали Українські Новини, в Киеве курс доллара и евро взлетел в обменниках перед выходными.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Также Українські Новини писали о том, как будут работать банки в праздничные дни

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