Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на новогодние выходные до Рождества, 28 декабря-7 января, понизился на 39,33 коп. до 23,6862 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Нацбанк понизил официальный курс гривны к доллару, устанавливаемый им на пятницу, 27 декабря, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на новогодние праздники:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,0206 1 доллар США 23,6862 1 швейцарский франк 24,2711 10 иен 2,1626 10 российских рублей 3,816 1 евро 26,422

Как выглядит динамика курса НБУ за 2019 год:

Как сообщали Українські Новини, в Киеве курс доллара и евро взлетел в обменниках перед выходными.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Также Українські Новини писали о том, как будут работать банки в праздничные дни.