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26 декабря 2019, четверг, 18:13 1048
Экономика 2019-12-26T19:15:02+02:00
Українські Новини
Чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн

Чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн

Анна Рудык
покупка валюты, НБУ, Валюта
Доллар
Доллар

Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в четверг стала рекордной в 2019 году и достигла 700 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил 230 млн долларов. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила 700 млн долларов, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching. Такие объемы покупки валюты за один день является рекордом этого года", - говорится в нем.

Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млрд долларов, что также является рекордным значением с 2007 года.

Предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

Как сообщали Українські Новини, НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в четверг снизился на 14 коп. до 23,39 UAH/USD.

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Скриншот: youtube/Australia
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