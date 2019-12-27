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27 декабря 2019, пятница, 19:36 307
Общество 2019-12-27T19:45:02+02:00
Українські Новини
В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег: сугробы достигают до полметра

В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег: сугробы достигают до полметра

Елизавета Кесельман
Снег, Карпаты, Погода, Похолодание, сугробы
Снег на на горном массиве Черногора. Фото: facebook/ @chornogora.rescue112
Снег на на горном массиве Черногора. Фото: facebook/ @chornogora.rescue112

В пятницу, 27 декабря, на горном массиве Черногора выпало полметра снега. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

 

"Ветер северо-западный, 7 м/сек. Температура воздуха -10 С°", — пишут спасатели. В комментариях к посту спасатели рассказали, что в сугробах до 50 см снега.

Как сообщали Українські Новини, в июле, на горе Поп Иван Черногорский шел снег с дождем, при температуре +3°С., а 5 августа, под Киевом выпал небольшой снег, а в августе Австралию засыпало снегом, и в некоторых районах предупреждали о возможных снежных бурях. 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о гололедице на дорогах в западных и Житомирской областях в пятницу, 27 декабря.

Тем временем, украинцев ожидает резкая смена погоды. Синоптики предупредили о снегопадах с ураганным ветром и коллапсе на дорогах.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде до Нового года, и о лютых морозах до -23 с рекордными снегопадами, которые  идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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