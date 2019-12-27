На западе и в Житомирской области ожидается гололедица - ГосЧС

Совсем недавно синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды. На всю Украину надвигаются ураганные ветры, а вот в западном регионе уже сейчас совсем несладко.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о гололедице на дорогах в западных и Житомирской областях в пятницу, 27 декабря. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 27 декабря в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, по данным Гидрометеорологического центра 27 декабря в Киеве облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса. На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью и днем -2…+4 градуса.

Напоминаем, ранее синоптики сообщили, что январь будет не в пример декабрю холодным.