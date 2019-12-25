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25 декабря 2019, среда, 05:50 3092 Карта
Жизнь 2019-12-25T05:50:01+02:00
Українські Новини
На Украину надвигается циклон и морозы: прогноз погоды до Нового года

На Украину надвигается циклон и морозы: прогноз погоды до Нового года

Ярина Вацяк
Циклон, Похолодание, Снег, Новый год, погода на Новый год, Прогноз, Наталка Диденко, Ухудшение погоды, Погода на неделю, Погода

В среду, 25 декабря, когда христиане западного обряда празднуют Рождество, по прогнозу погоды в Украине ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня ожидается +3..+8 градусов, на юге +7..+12 градусов. В дальнейшем температура воздуха понизится до минусов и возможен снег, который уже добрался до Карпат, после чего до Нового года снова начнет теплеть.

Такой прогноз погоды на следующую неделю опубликовала на своей странице синоптик Наталья Диденко.

"С пятницы в Украине начнет холодать, с 31 декабря 2019-1 января 2020 - снова теплеть. Поэтому в этот период нужно успеть выгулять зимнюю одежду, сфотографироваться на фоне снега и забыть в примерочной одну теплую перчатку. С 27-28 декабря, в пятницу-субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до 3 градусов тепла - 4 градусов мороза", - написала она.

В то же время, 27 декабря, с понижением температуры дождь перейдет в снег и мокрый снег. На дорогах снежная каша, гололед и местами налипание мокрого снега.

На востоке Украины осадки прогнозируются в конце недели.

25 декабря во Киеве пройдет дождь, днем ​​будет около +7 градусов, а с 27 декабря ожидается снег.

"27-28 декабря готовьтесь ловить снежинки на нос и теплее одевайтесь. Кто уже привык к комарам и мухам, отпустите их на юг. Теперь - все внимание на безопасность на дорогах и тротуарах и выборе хороших подарков", - написала Диденко.

Прогноз погоды: Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды: Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, на некоторых дорогах Украины уже ограничили движение транспорта.

В среду, 18 декабря, столбик термометра поднялся до 15,2 градусов, что на 3,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

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