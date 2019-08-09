Пока в Украине лето, в Австралии полным ходом идет зима. Ожидается сильное похолодание. В некоторых районах предупреждают о снежных бурях. Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на австралийскую вещательную корпорацию ABC. На горные курорты Австралии обрушились сильные снегопады. В некоторых местах уже выпало до 70 см снега. \r\n\r\nMt Buller today! 👌😍 https:\/\/t.co\/EeZtD94Llf\r\n— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 9, 2019\r\n\r\n\r\nСнежные бури пока продолжаются. Ненастная погода будет в городах Мельбурн, Сидней и Канберра — здесь также понизится температура воздуха, и будет дуть сильный ветер.\r\n\r\nIt's hammering down at Charlotte Pass! ❄❄❄Video: @charlottepass pic.twitter.com\/W49WoIr4bS\r\n— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 7, 2019\r\n\r\n\r\nЗима в Австралии начинается 1 июня и заканчивается 31 августа.\r\nКак сообщали Українські Новини, летом в Мексике выпало 1,5 метра снега. Температура воздуха в пятимиллионном городе Гвадалахара опустилась с +22 ° C до +14 ° C. В городе температура была более чем +30 градусов. Из-за непогоды 200 домов были повреждены, машины застряли в снегу.\r\nТакже 10 июля на горе в Карпатах выпал снег, а температура опустилась до +3°С.