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09 августа 2019, пятница, 17:57 81
Австралия 2019-08-09T17:57:02+03:00
Українські Новини
Видео дня: Австралию засыпало снегом

Видео дня: Австралию засыпало снегом

Пока в Украине лето, в Австралии полным ходом идет зима. Ожидается сильное похолодание. В некоторых районах предупреждают о снежных бурях. Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на австралийскую вещательную корпорацию ABC.  

На горные курорты Австралии обрушились сильные снегопады. В некоторых местах уже выпало до 70 см снега. 


Снежные бури пока продолжаются. Ненастная погода будет в городах Мельбурн, Сидней и Канберра — здесь также понизится температура воздуха, и будет дуть сильный ветер.


Зима в Австралии начинается 1 июня и заканчивается 31 августа.

Как сообщали Українські Новини, летом в Мексике выпало 1,5 метра снега. Температура воздуха в пятимиллионном городе Гвадалахара опустилась с +22 ° C до +14 ° C. В городе температура была более чем +30 градусов. Из-за непогоды 200 домов были повреждены, машины застряли в снегу.

Также 10 июля на горе в Карпатах выпал снег, а температура опустилась до +3°С. 

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