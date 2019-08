На горные курорты Австралии обрушились сильные снегопады. В некоторых местах уже выпало до 70 см снега.



Снежные бури пока продолжаются. Ненастная погода будет в городах Мельбурн, Сидней и Канберра — здесь также понизится температура воздуха, и будет дуть сильный ветер.

It's hammering down at Charlotte Pass! ❄❄❄



Video: @charlottepass pic.twitter.com/W49WoIr4bS