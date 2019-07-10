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10 июля 2019, среда, 17:50 941
Жизнь 2019-07-10T19:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: В Карпатах идет снег, а температура опустилась до +3°С

Фото дня: В Карпатах идет снег, а температура опустилась до +3°С

Снег в Карпатах. Фото: Facebook.com/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Снег в Карпатах. Фото: Facebook.com/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На горе Поп Иван Черногорский идет снег с дождем, температура +3°С. Об написал Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.  

Гора Поп Иван, или как ее еще называют Черная Гора – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, ее высота 2020, 5 метров.

Снег в Карпатах. Фото: Facebook.com/Черногорский горный поисково-спасательный постСнег в Карпатах. Фото: Facebook.com/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, ранее Гидрометеорологический центр сообщил о дождях и грозах, а также о низких температурах в некоторых областях. Завтра в Карпатах также будет дождь, температура днем +6…+11 градусов, температура ночью +2…+7 градусов.

Синоптик Наталья Диденко рассказала о значительном похолодании, которое постепенно усилится к выходным. Также синоптик рассказала о циклонах Pirmin и Winnie, которые усилят прохладу.

Тем временем в Мексике из-за шторма выпал град. Град покрыл пятимиллионный городок Гвадалахар снегом в 1,5 метра. На фото люди в футболках и шортах стоят на огромных кусках снега.

Из-за мощных ливней в Иркутской области России затопило несколько населенных пунктов. Съемки с космоса зафиксировали масштаб затопления общей площадью более 1,5 млн квадратных километров.

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