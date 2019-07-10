На горе Поп Иван Черногорский идет снег с дождем, температура +3°С. Об написал Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook. Гора Поп Иван, или как ее еще называют Черная Гора – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, ее высота 2020, 5 метров.\r\nСнег в Карпатах. Фото: Facebook.com\/Черногорский горный поисково-спасательный пост\r\nНапомним, ранее Гидрометеорологический центр сообщил о дождях и грозах, а также о низких температурах в некоторых областях. Завтра в Карпатах также будет дождь, температура днем +6…+11 градусов, температура ночью +2…+7 градусов.Синоптик Наталья Диденко рассказала о значительном похолодании, которое постепенно усилится к выходным. Также синоптик рассказала о циклонах Pirmin и Winnie, которые усилят прохладу. Тем временем в Мексике из-за шторма выпал град. Град покрыл пятимиллионный городок Гвадалахар снегом в 1,5 метра. На фото люди в футболках и шортах стоят на огромных кусках снега. Из-за мощных ливней в Иркутской области России затопило несколько населенных пунктов. Съемки с космоса зафиксировали масштаб затопления общей площадью более 1,5 млн квадратных километров.