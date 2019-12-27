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27 декабря 2019, пятница, 06:00 8664 Карта
Жизнь 2019-12-27T08:00:20+02:00
Українські Новини
Снегопады с ураганным ветром и коллапс на дорогах: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Снегопады с ураганным ветром и коллапс на дорогах: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Надежда Комендантова
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Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net
Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net

Перед последними в этом году выходными дожди в Украине местами перейдут в снег. Наряду с порывистым ураганным ветром это приведет к коллапсу на дорогах.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

краина завтра окажется среди различных фаз осадков. Ведь где-то чуть качнется температурный маятник и уже дождь перебежит в лагерь мокрого снега", - написала она. 

В пятницу, 27-го декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. В течение дня столбики термометра покажут там 0 + 3 градуса.

На остальной территории Украины ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха 2 + 5 градусов, на юге и востоке + 4 + 8 градусов.

Ветер северо-западный, порывистый до ураганного.

Карта: Facebook/Наталья Диденко Карта: Facebook/Наталья Диденко

В Киеве, по словам Диденко, в пятницу 27-го декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха около 2 градусов. 

"Понятно, что при такой невысокой температуры, при ее даже незначительном снижении дождь может перейти в мокрый снег. Словом, предновогодняя пятница с повышенными заторами на дорогах при гололеда от дождя или снега - то еще испытание для водительских нервов. Подготовьте хорошую музыку в машину или аудиокнигу, чтобы гармонизировать пространство автосалона", - советутет синоптик. 

К концу недели влажная погода в Украине удержится - периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших "минусов. А 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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