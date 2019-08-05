Посреди лета, 5 августа, под Киевом выпал небольшой снег. \r\nОб этом сообщил пользователь Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.\r\nПо его словам, около 12:00 дня у его дачи недалеко от Киева (по направлению к Житомиру) выпал снег.\r\nСнег под Киевом летом. Фото: facebook.com\/lavrentiy.tsaruk\r\n"Сначала я планировал шуточный пост о декабре, сани и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальными изменениями климата не закончится", - написал он в соцсети.\r\nКак сообщали Українські Новини, рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.\r\nТем временем, со вторника в Украину начнет возвращаться жара.\r\nРанее Карпаты в Румынии замело летним снегом, а гору Поп Иван засыпало снегом посреди июля.