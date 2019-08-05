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05 августа 2019, понедельник, 19:06 120
Общество 2019-08-05T19:08:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Под Киевом посреди лета выпал снег

Фото дня: Под Киевом посреди лета выпал снег

Снег под Киевом летом. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk
Снег под Киевом летом. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk

Посреди лета, 5 августа, под Киевом выпал небольшой снег. 

Об этом сообщил пользователь Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.

По его словам, около 12:00 дня у его дачи недалеко от Киева (по направлению к Житомиру) выпал снег.

Снег под Киевом летом. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsarukСнег под Киевом летом. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk

"Сначала я планировал шуточный пост о декабре, сани и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальными изменениями климата не закончится", - написал он в соцсети.

Как сообщали Українські Новини, рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.

Тем временем, со вторника в Украину начнет возвращаться жара.

Ранее Карпаты в Румынии замело летним снегом, а гору Поп Иван засыпало снегом посреди июля. 

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