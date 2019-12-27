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27 декабря 2019, пятница, 17:32 768
Финансы 2019-12-27T17:45:51+02:00
Українські Новини
НБУ резко обвалил гривну: курс валют до Рождества

НБУ резко обвалил гривну: курс валют до Рождества

Ярина Вацяк
НБУ, Нацбанк, Обмен валют, Официальный курс, Курс евро, Курс гривны, курс доллара, прогноз курса валют 2020, прогноз курса валют
Гривна Всемогущая. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy
Гривна Всемогущая. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy

В то время, как курс доллара и евро взлетел в обменниках перед выходными, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 декабря-7 января, на 39,33 коп. до 23,6862 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 декабря, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,0206
1 доллар США 23,6862
1 швейцарский франк 24,2711
10 иен 2,1626
10 российских рублей 3,816
1 евро 26,422

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Тем временем, Национальный банк решил изменить числовое значение официального курса гривны к доллару.

Кроме того, чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Также Українські Новини писали о том, как будут работать банки в праздничные дни

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