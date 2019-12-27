НБУ резко обвалил гривну: курс валют до Рождества

В то время, как курс доллара и евро взлетел в обменниках перед выходными, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 декабря-7 января, на 39,33 коп. до 23,6862 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 декабря, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,0206 1 доллар США 23,6862 1 швейцарский франк 24,2711 10 иен 2,1626 10 российских рублей 3,816 1 евро 26,422 Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH\/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн. Тем временем, Национальный банк решил изменить числовое значение официального курса гривны к доллару. Кроме того, чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн. Также Українські Новини писали о том, как будут работать банки в праздничные дни.