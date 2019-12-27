НБУ будет публиковать официальный курс гривны за 1 доллар вместо 100

Национальный банк решил изменить числовое значение официального курса гривны к доллару.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк утвердил перечень иностранных валют, в которых будет устанавливаться официальный курс гривны и рассчитываться учетная цена банковских металлов.

На ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1-ю группу Классификатора иностранных валют, а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год.

Сегодня таких валют - 35.

Официальный курс на 23 другие иностранные валюты будет публиковаться ежемесячно.

На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в 1-ю группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий).

Все эти перечни обновляются ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Также меняется числовое значение официального курса гривны к доллару США.

Отныне оно будет определяться как сумма гривен за 1 единицу иностранной валюты.

К другим иностранным валютам, кроме доллара США и учетной цены банковских металлов, числовое значение официального курса гривны определено в соответствии с приказом Национального банка №865-ка от 27 декабря 2019 "Об утверждении перечней иностранных валют и банковских металлов".

Ранее Українські Новини писали о том, как будут рабоать банки в праздничные дни.

Напомним, чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.